14-Jährige warf brennende Pfanne aus Fenster

Ein 14-jähriges Mädchen wollte sich am Donnerstagnachmittag in Spittal an der Drau ein Essen zubereiten. Als die Jugendliche kurz die Küche verlassen hatte, entzündete sich das heiße Öl in der Pfanne. Die Spittalerin reagierte geistesgegenswärtig und warf das Kochgeschirr durch das geöffnete Fenster auf eine Wiese, um somit größeren Schaden zu verhindern.