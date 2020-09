Ausgestorben geglaubte Schildkrötenart gerettet

Gerettet - und doch weiter bedroht

Heute leben etwa 1000 Exemplare an drei verschiedenen Einrichtungen in Myanmar - und auch wenn die Burmesische Dachschildkröte nicht mehr unmittelbar von der völligen Ausrottung bedroht ist, so muss sie sich ihr Lächeln doch noch tapfer bewahren - laut Dr. Platt sind die freundlich aussehenden Schildkröten noch immer gefährdet, besonders durch Überfischung.