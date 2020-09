Sofortstimmabgabe mit Wahlkarte kommt 2021

Neu ist dann die Stimmabgabe am Gemeindeamt. Natürlich geheim in einer Wahlkabine oder in einem getrennten Raum. Die Möglichkeit zur Briefwahl bleibt natürlich. Ausgezählt werden die Stimmen in der Gemeinde und wie gehabt am Wahltag; bis dahin werden die Zettel sicher verwahrt.