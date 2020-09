Pädagoginnen warteten tagelang auf Testergebnisse

Klar ist: Soll der von Klambauer angekündigte durgehende Regelbetrieb funktionieren, braucht es eine deutliche Verbesserung und Straffung der Abläufe. Bis zum Vorliegen aller Testergebnisse vergingen fünf Tage. Die Pädagoginnen wurden nicht vor Ort getestet. „Das wäre sinnvoll, auch sollten die Pädagoginnen im Fall der Fälle in einen gemeinsamen Cluster zusammengefasst werden“, sagt Koko-Geschäftsführerin Eva Götz. Das fordert auch Klambauer: „Die Tests der Pädagoginnen dürfen nicht als Einzelfall gesehen werden.“ Denn: So sind die Behörden aller Bezirke involviert, in denen die Pädagoginnen ihren Wohnort haben. Für die Betreuungseinrichtungen bedeutet das ein zeitintensives Zusammentragen von Infos aus den verschiedensten Behörden.