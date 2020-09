36 Feuerwehrleute drücken wieder die Schulbank

Was eine gute Ausbildung wert ist, bewiesen vergangenes Wochenende rund 1200 Feuerwehrleute bei 350 Unwettereinsätzen in Kärnten. Und dass die heimische Landesfeuerwehrschule in punkto Qualitätsausbildung an vorderster Front steht, ist unbestritten, weshalb es nun eine hohe Auszeichnung gab.