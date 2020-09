Wenn die Zahnpasta mit der Amazon-Drohne kommt

Amazon will in den USA mit der testweisen Zustellung von Käufen per automatisierten Lieferdrohnen beginnen. Die Luftverkehrsbehörde FAA erteilte den Fluggeräten die nötige Zertifizierung, wie der Online-Händler am Montag (Ortszeit) mitteilte. Amazon schränkte zugleich ein, dass es noch dauern werde, bis Lieferungen per Drohne regulär zum Alltag gehören.