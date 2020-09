Nur 5 von 2000 Tests bei KTM waren positiv

Am vergangenen Wochenende waren 2000 KTM-Mitarbeiter zum Corona-Test gebeten worden. Am Ende des Betriebsurlaubs wollte man auf Nummer sicher gehen. „Logistisch war das eine Herausforderung“, erzählt Vorstand Viktor Sigl. Schließlich waren nur fünf von 2000 Tests positiv, die Produktion beim Motorradhersteller lief daher gestern plangemäß wieder an.