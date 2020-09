Spenden für SOS-Kinderdorf in Moosburg gesammelt

Bereits zum dritten Mal engagierte sich der „Soldat mit Herz“ John Patrick Platzer für das SOS-Kinderdorf in Moosburg. In Kooperation mit der Burger-Boutique in Klagenfurt wurde eigens ein Burger kreiert, mit dessen Verkauf Spenden für insgesamt 26 Schultaschen und Rucksäcke gesammelt wurden.