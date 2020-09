Gläubige halfen bei Sanierung der Kirche Föderlach

Grund zum Feiern gab es am Wochenende in Föderlach: Bei einem Festgottesdienst hat Bischof Josef Marketz die Filialkirche neu geweiht. Das Gotteshaus war in den vergangenen Jahren renoviert worden. Gläubige opferten dafür an die 1500 freiwillige Arbeitsstunden. Gesamtkosten: rund 100.000 Euro.