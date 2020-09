Erstmals fusionieren unterschiedliche Schulen

Doppelte Premiere zu Schulbeginn in Oberösterreich: Erstmalig werden zwei Schulverbünde umgesetzt. In Rohrbach fusionieren Volksschule und Mittelschule, in Kirchdorf verschmelzen HAK und HLW zu den Berufsbildenden Schulen Kirchdorf. Künftig sollen in solchen Clustern bis zu acht Schulen gemeinsam geführt werden.