Sanddorn aus der Region als „Mutprobe“ für Bauern

Mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte

Die spätsommerliche Strauchfrucht schlägt in Sachen Vitamin C nämlich sogar Zitrusfrüchte. Die Wissenschaft kann sogar belegen: Schon zwei der rund sieben Millimeter kleinen und säuerlich schmeckenden Sanddornbeeren decken den menschlichen Tagesbedarf an Vitamin C. Doch damit dieser Vitamin-Turbo in Oberösterreich starten kann, müssen Anita und Robert Neudecker bei der händischen Ernte eine mühsame Arbeit auf sich nehmen: „Und die gestaltet sich schwierig, da die Beeren durch ihre namensgebenden Dornen beschützt werden,“ erklärt der Landwirt. Und ist dies geschafft, werden feine Marmeladen, herrliche Sirupsäfte und vieles mehr daraus produziert.