Salzburgs Krampusse zittern vor Corona

In der Stadt Salzburg zieht der Gnigler Krampuslauf jedes Jahr mehr als 10.000 Besucher an. „Abstand halten, die Zuschauer in Sektoren trennen – das funktioniert nicht“, sagt Veranstalter Hannes Brugger. In den kommenden Wochen will man über eine Absage entscheiden. „Viele Passen werden sich heuer wegen der Auflagen nicht trauen, Läufe zu organisieren“, sagt Brugger. Aber: „Es wird wieder vermehrt Hausbesuche geben. Das ist ja auch schön.“