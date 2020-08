Weißrusslands Frauen planen großen Protestmarsch

Erneut viele Verhaftungen

Nach anfänglichen Massenverhaftungen hatten sich die Sicherheitskräfte einige Zeit zurückgenommen. Seit ein paar Tagen gehen die Uniformierten aber wieder gegen Demonstranten vor. Allein in der Nacht auf Freitag gab es einem Menschenrechtszentrum zufolge 260 Festnahmen. Das Innenministerium in Minsk sprach von weitaus weniger. In Polizeigewahrsam kamen auch etwa 50 Journalisten. In der Nacht auf Samstag wurden zunächst keine größeren Vorfälle bekannt.