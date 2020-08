EU erkennt Weißrusslands Wahlergebnis nicht an

Michel kündigt Sanktionen an

Nach Aussage des Ratspräsidenten Charles Michel werde die Europäische Union in Kürze auch Sanktionen gegen Weißrussland verhängen. Die Strafmaßnahmen sollten die Personen treffen, die für den Betrug bei der Präsidentschaftswahl und das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten verantwortlich seien, so Michel. Es handle sich dabei um eine „substanzielle Zahl“ an Personen.