Tichanowskaja: „Wir sind jetzt die Mehrheit“

Tichanowskaja betonte in einer Videoschaltung mit den Europaabgeordneten des Außenpolitischen Ausschusses, die Demonstrationen in ihrer Heimat seien in Größe und Umfang die größten in der Geschichte Weißrusslands. Alleine am vergangenen Sonntag seien 200.000 Menschen in Minsk gegen Lukaschenko auf die Straßen gegangen. Die Demonstranten würden nicht aufgeben.