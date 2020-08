Hundehasser warf Giftköder in Garten

Blankes Entsetzen herrscht unter Hundebesitzern in Au am Leithagebirge. Am vergangenen Wochenende warf ein mutmaßlicher Tierquäler vergiftete Hühnerstücke über den Zaun eines Familienanwesens. Die Vierbeiner „Lenny“ und „Balu“ fraßen die vermeintlichen Leckerlis und kämpften anschließend um ihr Leben.