Hisbollah-Mitglied (41) fasst neun Jahre Haft aus

Ein 41-jähriger Libanese ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, terroristischer Vereinigung und Ausbildung für terroristische Zwecke zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der 41-Jährige wurde noch im Gerichtssaal festgenommen und kollabierte anschließend.