Weihnachtsmärkte sollen auch heuer stattfinden

Mehr als eine Million Gäste zählte alleine der Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg im vergangenen Jahr. In Zeiten des Coronavirus eine doch extrem hohe Zahl an Besuchern. Nach der Absage des heurigen Rupertikirtags stellt sich unweigerlich die Frage nach den Adventmärkten – nicht nur in der Landeshauptstadt. „Bis Mitte oder Ende September soll es ein Konzept für die Adventmärkte geben“, erklärt Harald Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg. Er möchte auf jeden Fall an allen städtischen Adventmärkten festhalten, weil sie für den Tourismus extrem wichtig sind. „Die Versorgungsstände sind natürlich kritisch“, fügt er hinzu.