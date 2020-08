Suizid in Zelle: „Der Otto war keiner fürs Häf’n“

Der Selbstmord von Otto L. in seiner Zelle in Linz wirft Fragen auf. Warum hatte der Mörder, der am 28. Juli in Neustift/M. seine Ex-Lebensgefährtin tötete und suizidgefährdet war, ein Kabel in der Zelle? Für den Sohn des Mordopfers war die Tat auch vorhersehbar.