Viele Denkmäler der Natur in der Landeshauptstadt

Wertvolles ist nicht immer sofort erkennbar. So ist es auch mit Naturdenkmälern. Was für viele nur ein Baum ist, halten umweltbewusste Menschen hoch. Fünf davon gibt es allein im Fischlpark. Dieses Naherholungsgebiet beherbergt unter anderem eine besonders eindrucksvolle Trauerbuche. Ihre bis zum Boden hängenden Äste wachsen so dicht, dass sie den Stamm vollständig verhüllen.