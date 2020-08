Unbekannte Vandalen wüteten in Tiroler Kapelle

Bereits am Montag hatte die Gemeinde Uderns bei der Polizei gemeldet, dass bisher unbekannte Täter zum wiederholten Mal in der örtlichen „Plunggnkapelle“ flüssiges Kerzenwachs großflächig (auch am Vorplatz der Kapelle) verschüttet haben. „Außerdem hinterließen die Täter Brandflecken durch Zigaretten. Und auch der Putz von den Wänden wurde abgeschabt“, so die Ermittler.