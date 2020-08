Brandstifter erneut vor Gericht: Haftstrafe erhöht

Ende Mai war ein zweifacher Familienvater (37) aus Going in Tirol wegen fünf Brandstiftungen in seinem Heimatort verurteilt worden. Der Staatsanwaltschaft waren die verhängten zwei Jahre und acht Monate Haft zu wenig, daher fand vor dem Oberlandesgericht eine Berufungsverhandlung statt. Die Strafe wurde erhöht.