Wanderer rutschte 30 Meter tief über Schneefeld

Mit Rettungshubschrauber ins Spital

Seine Ehefrau beobachtete den Unfall und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Alpin 6 in das Krankenhaus nach Zell am See geflogen. Auch der Polizeihubschrauber Libelle des BMI und die Alpine Einsatzgruppe Spittal/Drau standen im Einsatz.