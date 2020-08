Heimische Bergbahnen auf bestem Weg zum Rekordjahr

Generell laufen die Geschäfte bei den meisten Freiluftattraktionen heuer gut. Die Garten Tulln etwa hatte beim – verspäteten – Saisonstart so viele Besucher wie in den Jahren zuvor. „Trotz oder gerade wegen der Krise steuern die meisten offenbar Ausflugsziele an der frischen Luft an“, so Landesrat Ludwig Schleritzko. Hier ist die Ansteckungsgefahr niedrig.