„70 Prozent der Notarzt-Einsätze nicht nötig“

„Wir Notärzte werden laufend zu Fehleinsätzen gerufen. Rund 70 Prozent der Einsätze in Kärnten sind unnötig“, erklärte Notarztreferent Roland Steiner schon am Wochenende im Gespräch mit der „Krone“. So würden Notärzte beispielsweise wegen Halsschmerzen, chronischer Atemnot oder fieberhafter Infekte gerufen.