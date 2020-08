Versumpfung des Gurgltales schreitet voran

Projekt gibt Hoffnung

„Die Felder versumpfen immer mehr“, wettert Grundbesitzer Degenhard Schagowetz. Seit Jahren muss auch er den häufiger werdenden Überschwemmungen zusehen und schimpft auf die Behörden, die einen „von ihnen selbst erlassenen Bescheid nicht exekutieren lassen“. BM Rudolf Köll hat eine tragende Rolle in dieser „Never ending Story“. Er kämpft gefühlte Jahrzehnte in dieser Causa. Punktuelle Schotterentnahmen wurden zwar mit vielen Auflagen genehmigt, sind allerdings flüssiger als Wasser, nämlich überflüssig. „Wir hoffen auf die Genehmigung jenes Projektes, das seit eineinhalb Jahren in der Prüfphase ist und vom Land unterstützt wird“, so Köll hoffnungsfroh. Darin geht es vereinfacht darum, die Staumauer rückzubauen und aus dem Speicher- ein Laufkraftwerk zu machen, dann kann auch Geschiebe entnommen werden.