The Lemon Twigs: Rebellen im echten Indie-Segment

Brian und Michael schreiben beide an ihren Songs, mischen sie dann zusammen und ziehen das beste aus beiden Welten für das Album heraus. Die brüderliche Beziehung der beiden in Kulturkreisen aufgewachsenen Vollblutkünstler ist eine intime und liebevolle - was in solchen Fällen nicht unbedingt Usus ist. „Natürlich haben wir Meinungsverschiedenheiten, aber wir helfen und unterstützen uns. Wir schätzen die kreativen Ideen des anderen und erarbeiten die Songs zusammen. Brian ist oft in L.A., ich bin in New York, also haben wir genug Pausen voneinander. Freiräume sind wichtig, aber wir haben es immer als Geschenk gesehen, dass wir Brüder sind.“ Die Grundvision der beiden ist ohnehin dieselbe: Nostalgie zu versprühen, ohne die Idole von früher zu stark zu kopieren. „Wir stecken so tief in unserer eigenen Musik, dass ich noch nicht einmal weiß, wie wir klingen. Wenn uns jemand in die 60er- oder 70er-Jahre stecken will, dann bitte. Es ist mir egal. Ich mag den Klang von damals. Die Reverbs, die Wärme, das Echte. Wir machen jedenfalls nichts mit einem bestimmten Vorsatz.“