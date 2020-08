OGH muss klären: Pfaue im Montafon „ortsüblich“?

Lärm und Hinterlassenschaften als Streitpunkte

Acht Jahre lang gab es zwar Diskussionen, doch keine Lösung war in Sicht. Deshalb folgte die Klage. Die Tiere würden Lärm machen (bis zu 70 Dezibel) und würden bis zu zehnmal in der Nacht schreien. Und manchmal, bei Ausflügen in des Nachbarn Garten, würden sie diesen verschmutzen. Ein wesentlicher Kritikpunkt war: Die ursprünglich aus Indien stammenden Vögel seien im Montafon nicht „ortsüblich“, nur dann dürfte man sie auch halten. Einfach ausgedrückt: Auch das Trompeten eines Elefanten würde nicht in die ländliche Lärmkulisse passen.