Linz ist im Finale um Innovations-Hauptstadt 2020

In einem Atemzug genannt zu werden mit Barcelona, Amsterdam, Paris, Athen und Nantes – das wär schon was! Wenn Linz wie die oben genannten Citys den Titel „Europäische Innovations-Hauptstadt“ abstaubt, wird dies real. Sechs Monate hatte ein Expertenteam an der Bewerbung gearbeitet, ehe sie am 22. Juni eingereicht wurde. Unter dem Titel „Open Senses – Humanizing Innovation“ versuchte man darzustellen, wie die Stadt innovative Lösungen für gesellschaftliche, urbane Herausforderungen realisiert und dabei nicht die Technik, sondern den Mensch in den Mittelpunkt stellt.