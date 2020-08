Eine Partnerschaft auf dem politischen Prüfstand

Ende 2018 ging die 6. Gebirgsbrigade eine mehr als nachvollziehbare Partnerschaft mit der Bergrettung Tirol, dem größten Rettungsdienst im alpinen Bereich in Österreich, ein. Dazu Brigadier Johann Gaiswinkler, Kommandant des militärischen Großverbandes: „Sie ist gut angelaufen und wäre weiter ausbaufähig.“

Allerdings ist die Kooperation gefährdet, da seitens der Politik und auch des Verteidigungsministeriums darüber nachgedacht wird, die derzeit bestehenden Brigaden in Österreich aufzulösen, um daraus eine neue Struktur zu errichten. Laut Gaiswinkler ist sein Verband in Österreich und seit 2012 auch in der EU jedoch als der militärische Fähigkeitsträger für jegliche Belange im alpinen und hochalpinen Bereich anerkannt.