Kaputter Lkw als Hindernis

Lange Autokolonnen standen heute gegen 7 Uhr an den Zufahrten zum Kreisverkehr an der B 11 in Laxenburg, Bezirk Mödling. Ein Sattelschlepper erwies sich nach einem Auffahrunfall als unüberwindliches Hindernis und legte den Frühverkehr lahm. Pkw konnten umdrehen und Ausweichrouten nehmen, Busse aber nicht.