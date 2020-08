Meilenstein für Innbrücke auf der A12 bei Terfens

Was das Neubauprojekt so besonders macht

Von Beginn an war der Neubau der Brücke kein alltägliches Unterfangen, denn der Verkehr auf der Inntalautobahn sollte dabei nie zum völligen Erliegen kommen. Damit ein möglichst reibungsloser Verkehrsfluss gewährleistet werden kann, kommt eine innovative Behelfsbrücke zum Einsatz. Diese ermöglicht seit August 2019 das Befahren auf zwei Spuren pro Richtung.