600 Kids verwandeln JKU in eine Spielwiese

„Ein Lichtblick“

In Kleingruppen mit jeweils maximal 150 Nachwuchsforschern wird den Fragen: „Wie operiert man am Gehirn? Wie sieht mein Körper innen aus?“ nachgegangen. „Dass unser Campus heuer von so vielen Kindern belebt wird, ist ein Lichtblick in diesem herausfordernden Jahr“, so Uni-Rektor Meinhard Lukas.