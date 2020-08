Tunnel Amras wird sicherer und erhält „Ohren“

In der Nacht auf Dienstag starteten die Arbeiten, die zunächst elf Tage andauern. Laut Asfinag kommt es nur während der Nachtstunden zu Umleitungen bzw. Spursperren. Der Verkehr soll also trotz Baustelle weiterlaufen. Allerdings wird in Folge die Südröhre vom 17. bis 28. August (20 bis 5 Uhr) gesperrt. Weitere Nachtschichten sind vom 31. August bis 7. September geplant.