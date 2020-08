Vater und Sohn bei Kollision mit Reisebus verletzt

Der 58-jährige Schwede war mit seinem Pkw gegen 2.30 Uhr auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Villach unterwegs, als es zu einer Kollision mit dem Reisebus, gelenkt von einem 59-jährigen Mann aus Bosnien/Herzegowina, kam. Durch den Unfall wurde der Schwede und sein am Beifahrersitz mitgefahrener, 14-jähriger Sohn unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht. Die im Omnibus mitgefahrenen 35 Passagiere blieben unverletzt.