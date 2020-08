Baustellen-Chaos geht in der Innenstadt weiter

Ein Fahrverbot grenzt in Klagenfurt an das nächste. Kaum ist der Ärger über die Mega-Baustelle rund um die August-Jaksch-Straße abgeflacht, fahren in der Innenstadt erneut Baumaschinen an. Da die Salmstraße generalsaniert wird, muss jetzt die Paradeisergasse gesperrt werden - und zwar bis November!