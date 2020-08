Betrunken mit Quad ins Schleudern geraten

Der 31-jährige Spittaler war am Abend auf der Trebesinger Straße wohl etwas zu schnell unterwegs gewesen und mit dem Quad ins Schleudern geraten. In weiterer Folge überschlug er sich mit dem Fahrzeug und kam am Fahrbandrand zu liegen. Der Lenker hatte Glück und kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.