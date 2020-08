WM-Vergabe: Saalbach muss zu Hause mitfiebern

Es war aufgrund der Corona-Lage nicht anders zu erwarten: Vor der Vergabe der Ski-WM 2025 beim FIS-Rat in Zürich am 3. Oktober können die Kandidaten Saalbach, Garmisch und Crans Montana nur noch durch eine Video-Präsentation um Stimmen werben. Das entschied der FIS-Vorstand am Freitag. Saalbachs Delegation muss also von zu Hause aus mitfiebern. Denn nach den drei maximal zehnminütigen Videos entscheidet der 16-köpfige FIS-Vorstand mit ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel über den WM-Ort von 2025 – ebenfalls per Video-Konferenz.