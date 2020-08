Zur Alm in der „Wiege“ mit dem Durchblick

Ein Fahrweg zieht von der Alm einwärts und dreht eine Schleife. Wenige Meter danach heißt es rechts auf den Steig wechseln. Der verläuft im Wiesenhang empor in den Wald, später über einen Moorboden und dann im Wald jäh hinunter zu einem Karrenweg. Hier rechts und in der Folge auf einem Fahrweg bzw. Steig hinauf zur Wiegalm. Die steht in einem Tälchen, das einer Wiege ähnelt – daher der Name.