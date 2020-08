Zweiter Verdächtiger: „Wollte Schützen aufhalten“

Eine völlig andere Rolle will der zweite Verdächtige (37), der nach der Bluttat in Gerasdorf nahe Wien festgenommen worden war, bei dem tödlichen Vorfall gespielt haben. So habe er nichts mit den tödlichen Schüssen auf den tschetschenischen Blogger Martin B. zu tun, vielmehr habe er den Schützen aufhalten wollen, wie sein Anwalt erklärte. So habe Ahmed A. das Fluchtauto des Täters mit Schüssen auf die Reifen stoppen wollen. Eine Ladehemmung seiner Pistole soll das aber verhindert haben.