Zurück in die Zukunft

Angesichts reduzierter Legionärskontingente rücken nämlich die Youngsters in den Fokus. Unter Einhaltung strengster Schutzmaßnahmen und den wachsamen Augen der Headcoaches Don Jackson und Matt McIlvane sowie der Kapitäne Tom Raffl und Patrick Hager wird an den Fähigkeiten gefeilt. Für McIlvane ist das Soziale aber genauso wichtig: „Einige kennen sich ja bereits aus früheren Jahren, sind jetzt wieder vereint.“ Salzburg-Capo Raffl gestand nach seiner ersten Eiszeit nach vier Monaten: „Da läuft es noch nicht so rund.“ Aber: „Es macht Spaß zu sehen, was da heranwächst.“