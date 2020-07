Brücke stürzt unter brennendem Güterzug ein

Dichte schwarze Rauchwolken, lodernde Flammen: Auf einer Brücke im US-Bundesstaat Arizona ist ein Zug entgleist und in Brand geraten. „Die Polizei und die Feuerwehr der Stadt Tempe sind am Schauplatz einer Zugentgleisung und eines Großbrandes über dem Tempe Town Lake“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzte soll es bisher keine geben.