Hitzewelle kommt - fast ohne Gewitter

Der Dienstag war nach Informationen der Österreichischen Unwetterzentrale außerdem mit rund 136.000 Blitzen in ganz Österreich der bislang blitzreichste Tag des Jahres. Die zwei stärksten Blitze hat man in Reutte bzw. in Berwang gemessen. Bei dem Blitz in Reutte wurde in kürzester Zeit fast 20.000 Mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.