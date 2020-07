„Pistolero“ schoss in Osttirol auf Einfamilienhaus

Was wollte der Unbekannte mit dieser Aktion bezwecken? Die Polizei steht vor einem Rätsel. Irgendwann in der Zeit zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwochfrüh schoss der Täter in der Nähe der Gaimberger Volksschule auf ein Einfamilienhaus. „Das Projektil blieb in der Fassade des Gebäudes stecken, wodurch ein Schaden entstand“, heißt es vonseiten der Ermittler.