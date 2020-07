Schwimmerin (87) vor dem Ertrinken gerettet

Alle Hände voll zu tun hatten am Dienstag die Mitglieder der Wasserrettung am Faaker See. Sie haben eine Schwimmerin (87) aus dem Wasser geborgen, die nach einem Schwächeanfall zu ertrinken drohte. Dann mussten sich die Helfer auch noch an zwei Suchaktionen nach vermissten Kindern beteiligen.