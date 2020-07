Schüler (13) findet „Bomben“ in Bach

Heikler Zwischenfall in der Umgebung der Friedhofsstraße in Biedermannsdorf. Beim Spielen an der frischen Luft entdeckte der 13-jährige Michael P. mehrere Gegenstände im Schlamm. Wenige Minuten später bemerkte er, dass es sich um Kriegsmaterial handelte – und der Bub alarmierte vorbildlich die Polizei.