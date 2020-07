Drogenbesitz: Heroin und Cannabis sichergestellt

Heroinbesitz

Wie erst heute bekannt wurde, konnte bereits am 23. Juli im Zuge einer polizeilichen Lenker- und Personenkontrolle in St. Veit an der Glan ein 30-jähriger Klagenfurter ohne gültigen Führerschein angehalten werden. Dabei wurden von der Polizei zirka 66 Gramm Heroin, szenetypische Suchtgiftutensilien und eine Brieftasche mit mehreren Tausend Euro sichergestellt.