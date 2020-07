Auf Straßenbankett geraten: Lkw 5 Meter abgestürzt

Der mit Fäkalien beladene Lkw stürzte am Montagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Ferndorf zirka fünf Meter ab, weil der 52-jährige Lenker aus Spittal an der Drau zu weit nach rechts auf das unbefestigte Straßenbankett geraten war. Beim Absturz überschlug sich der Lkw und der 52-Jährige wurde aus dem Fahrerhaus geschleudert. Der Mann konnte sich noch selbst zur Straße schleppen und wurde dort wenige Minuten später von einem Passanten aufgefunden.