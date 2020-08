Schritt für Schritt: So werden auch Sie zum Läufer

Doch, wie starten?

Um gesund zu trainieren, muss der Körper ganz bewusst bewegt werden. Das gilt für Hobby- und auch Spitzenläufer gleichermaßen: „Nur das anatomisch richtige Laufen fördert Ihre Gesundheit und reduziert Verschleiß- und Verletzungsrisiken“, so Larsen, Zürcher und Altmann. „Beim Joggen wirkt die Schwerkraft voll auf das Bewegungssystem. Anders als beim Rudern, Fahrradfahren, auf dem Crosstrainer oder beim Schwimmen - hier wird Ihnen das Körpergewicht teilweise oder sogar gänzlich abgenommen.“ So belastet Nordic Walking die Knochen mit dem 1- bis 1,5-fachen des Körpergewichts, Joggen dagegen mit dem 3- bis 4-fachen. Das Gewicht des Knochenskeletts beträgt etwa zehn bis zwölf Prozent des Körpergewichts, bei einer Person mit 60 Kilo also etwa 7 Kilogramm. Das Beinskelett wiegt zwei Kilo - fürs Joggen bedeutet dies also 200 Kilogramm Last, die von zwei Kilo Knochenmaterial aufgefangen werden müssen, so die Autoren. Dauerhafte Fehlbelastungen führen dabei zu Be- und Überlastung, was häufig zu strukturellen Schäden führt: Der Knochen „geht kaputt“.