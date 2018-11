So wird ihr Traum vom Triathlon Wirklichkeit

Mit zehn Stunden Training/Woche zum Erfolg

Die Vorbereitung auf dieses Unterfangen ist nicht nur stark vom Grad der Fitness und der gesundheitlichen Verfassung abhängig - sie scheint das verfügbare Zeitkontingent zu sprengen. Job, Familie und andere Freizeitaktivitäten wollen schließlich nicht vernachlässigt werden. Zeit also, das Training häppchenweise als fixen Bestandteil in den Alltag zu integrieren, um den Traum vom Triathlon doch noch wahr werden zu lassen. Und das ist, so Dixon, schon mit sieben bis zehn Stunden Training pro Woche möglich! Ausreden gelten also nicht mehr!